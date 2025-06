Chiesa di San Pancrazio ecco dove si svolgeranno i funerali di Alvaro Vitali oggi

Roma si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, icona del cinema e della comicità italiana, scomparso il 24 giugno all'età di 75 anni. I funerali, fissati per giovedì 26 giugno alle ore 15:00 presso la suggestiva Chiesa di San Pancrazio nel quartiere Monteverde Vecchio, rappresentano un momento di commozione e riflessione. Un ricordo che attraversa polemiche e affetto, e che rende ancora più speciale questo addio...

Roma dà l’ultimo saluto ad Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno all’età di 75 anni per una broncopolmonite recidiva. I funerali si terranno giovedì 26 giugno 2025, alle ore 15:00, presso la Chiesa di San Pancrazio, nel cuore del quartiere Monteverde Vecchio. Un luogo caro all’attore, ma non privo di polemiche: in molti si chiedono perché non sia stata scelta la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, storicamente riservata ai grandi nomi dello spettacolo. Volto amatissimo del cinema italiano, Vitali è diventato un’icona tra gli anni ’70 e ’80 grazie al personaggio di Pierino, protagonista di una lunga serie di commedie che hanno segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Funweek.it