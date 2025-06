Chicco Bolis e Merci Baguette la nuova attività aperta sul lago

Scopri la nuova gemma di Mandello: Merci Baguette, il locale che trasforma i giardini a lago in un melting pot di musica, divertimento e sapori. Guidato dall'imprenditore calolziese Chicco Bolis, già noto per il Taxi beach lounge bar, questa attività promette un'esperienza unica tra food truck gourmet e atmosfere coinvolgenti. Un angolo di convivialità da non perdere, perfetto per vivere momenti indimenticabili sullo splendido lago di Mandello.

Una nuova attività aperta nei giardini a lago di Mandello tra musica, divertimento e food truck. Si tratta del "Merci Baguette" guidato dall'imprenditore calolziese Enrico "Chicco Bolis", già operativo con il suo staff della società Taxi sas anche a Garlate con il Taxi beach lounge bar, al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: chicco - bolis - merci - baguette

Chicco Bolis e Merci Baguette, la nuova attività aperta sul lago.

Chicco Bolis e "Merci Baguette", la nuova attività aperta sul lago - Inaugurato a suon di musica e balli il nuovo locale all'aperto nei giardini di Mandello. Lo riporta leccotoday.it