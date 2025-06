Chicago Fire – Stagione 14 aggiunge Brandon Larracuente in un ruolo chiave

Chicago Fire sta per accendersi con una nuova energia nella stagione 14, annunciando l’ingresso di Brandon Larracuente in un ruolo chiave. Mentre i fan digeriscono l’addio di due protagonisti, questa novità promette di rivitalizzare la serie e portare nuove emozioni sul set. La stagione si prospetta ricca di sorprese, drammi e colpi di scena, lasciando il pubblico con il fiato sospeso sino all’ultima scena.

Mentre i fan elaborano l’addio di due personaggi principali, Chicago Fire ha annunciato il casting di un nuovo personaggio fisso in vista della quattordicesima stagione. I fan sono rimasti scioccati nell’apprendere, poco prima della fine della stagione, che il ca s t di Chicago Fire avrebbe perso due membri di spicco. Ancora più scioccante è stato il fatto che il finale della tredicesima stagione di Chicago Fire non abbia fatto nulla per preparare la loro uscita di scena. Ora, almeno un posto nel cast della quattordicesima stagione di Chicago Fire è stato riempito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

