Chiara Ferragni perché sono ‘scomparsi’ i conti di Sisterhood? Della ‘cassaforte’ dell’influencer non si sa nulla dal 2022 Oggi assemblea Fenice

Oggi, per Chiara Ferragni, si apre un capitolo cruciale: l'assemblea di Fenice Srl, la società che gestisce i suoi marchi, si riunisce per approvare il bilancio 2024, già annunciato in perdita. Un momento chiave che potrebbe segnare il futuro delle sue aziende e del suo impero digitale, lasciando molti interrogativi irrisolti. La domanda che tutti si pongono ora è: quali strade prenderà la influencer più seguita del panorama italiano?

Oggi è un altro giorno importante per il futuro delle aziende di Chiara Ferragni. È infatti prevista per oggi 26 giugno l'assemblea di Fenice Srl, la società titolare dei marchi dell'imprenditrice digitale, che si riunirà per un affrontare un passaggio decisivo: approvare il bilancio 2024. Che, svela la sezione economia del Corriere della Sera, sarà in forte perdita. Come ampiamente prevedibile, visto il crollo degli affari, la fuga dei partner commerciali (a cominciare da Safilo, che ha chiesto alla Ferragni un risarcimento danni da 5,6 milioni di euro), la chiusura dei negozi a Milano e Roma e la crisi di reputazione da cui fatica a riprendersi.

