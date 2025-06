Chiara Ferragni parla con sé stessa nell’assemblea dei soci di Fenice

Chiara Ferragni, la celebre influencer e imprenditrice, si è trovata a parlare con sé stessa durante l'assemblea di Fenice Retail, svelando un retroscena sorprendente. Mentre il quotidiano Open analizza i conti della società, emerge una realtà complessa: i bilanci del 2023 e del 2024 mostrano un patrimonio netto negativo, segnando un momento cruciale per il futuro dell'imprenditrice digitale. La vicenda invita a riflettere sulle sfide e le opportunità nel mondo del retail...

Chiara Ferragni ha dialogato con sé stessa nell’assemblea di Fenice Retail: a fornire il curioso retroscena è stato il giornale Open. Il quotidiano online ha fatto i conti in tasca alla società di Chiara Ferragni che doveva gestire la rete fisica dei negozi. Secondo quanto rivelato, dopo la chiusura dei punti vendita di Milano e Roma, Fenice Retail ha approvato i bilanci del 2023 e del 2024 da cui emerge un patrimonio netto negativo. Nel 2023, infatti, i negozi hanno incassato 419.001 per poi scendere a 329.449 l’anno successivo. Entrambi gli anni, però, avevano chiuso in perdita con un rosso di 530. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chiara Ferragni parla con sé stessa nell’assemblea dei soci di Fenice

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni - fenice - stessa

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

L’ex braccio destro della Ferragni in proprio non fa faville. Meglio di Chiara che chiude la sua società dei negozi facendo una vera sceneggiata e discutendo con se stessa nel verbale Vai su Facebook

Chiara Ferragni, Fenice e Safilo si fanno causa a vicenda per 5,9 milioni; L’ex braccio destro della Ferragni in proprio non fa faville. Meglio di Chiara che chiude una società facendo una sceneggiata; Chiara Ferragni, la battaglia legale tra Fenice e Safilo dopo la rescissione del contratto: chiesti 5,9 milioni.

Chiara Ferragni parla con sé stessa nell’assemblea dei soci di Fenice - Il retroscena di Open: nell'assemblea di Fenice Retail, l'influencer ha dialogato con sé stessa ... Si legge su tpi.it

Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni di euro - Nel 2024, le società riconducibili a Chiara Ferragni, Tbs Crew e Fenice, hanno registrato perdite rispettivamente pari a 2,3 e 3,4 milioni di euro. Secondo msn.com