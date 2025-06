Chiara Ferragni le sue imprese in rosso di 5,7 milioni

Chiara Ferragni, icona mondiale di stile e imprenditoria digitale, si trova questa volta a fare i conti con numeri in rosso. I bilanci 2024 di Fenice Srl e Tbs Crew Srl, legate alle sue attività , segnano rispettivamente perdite di 3,4 milioni e 2,3 milioni. Un’immagine che, nonostante le imprese in chiaroscuro, non spegne il suo talento innovativo e la sua capacità di reinventarsi. Scopriamo cosa si cela dietro questi numeri negativi e quali sfide attendono l’imprenditrice più amata d’Italia.

Il bilancio 2024 di Fenice Srl, societĂ legata all’attivitĂ imprenditoriale di Chiara Ferragni, registra un risultato negativo di 3,4 milioni. Tbs Crew Srl, societĂ sempre legata alla attivitĂ di Ferragni, nel 2024 consegue un risultato negativo di 2,3 milioni. Lo comunica una nota delle societĂ . “Tbs Crew Srl e Fenice Srl anticipano la pubblicazione dei bilanci 2024, che riflettono un risultato negativo (rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni), coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa “, si legge nella nota. Ferragni: “2024 importante, nuova direzione piĂą fedele a mia personalità ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Ferragni, le sue imprese in rosso di 5,7 milioni

