Chiara Ferragni in rosso Fenice in perdita di 3,4 milioni | Ma il 2025 sarà in crescita

Chiara Ferragni ha affrontato un 2024 turbolento, chiudendo in perdita di 34 milioni tra le sue società Tsb Crew e Fenice, con negozi fisici che hanno abbassato le serrande. Tuttavia, il futuro riserva nuove speranze: nel 2025 si prevede una crescita stimata del 224%. La sua capacità di reinventarsi potrebbe trasformare questa crisi in un trampolino di lancio verso nuovi successi.

Per Chiara Ferragni il 2024 è stato un anno finanziariamente complesso. Le sue due società, Tsb Crew e Fenice - di cui la sotto società Fenice Retail è stata liquidata -, hanno chiuso l'esercizio in rosso rispettivamente di 2,3 e 3,4 milioni di euro. I negozi fisici hanno abbassato la serranda e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

