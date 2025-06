Chiara Ferragni in rosso Fenice e Tbs Crew in perdita di 5,7 milioni

Chiara Ferragni, icona di stile e imprenditrice di successo, si trova ora a confrontarsi con un bilancio in rosso: 3,4 milioni di euro di perdita nel 2024 per la sua società Fenice. La causa? Le conseguenze dello scandalo “Pandoro-gate” e le ripercussioni delle sanzioni dell’Antitrust, che hanno messo a dura prova il suo impero. Una situazione complessa che mette in discussione il futuro dei suoi marchi e collaborazioni.

Rosso di 3,4 milioni di euro nel 2024 per la Fenice, la società a cui fanno capo tutti i marchi legati a Chiara Ferragni. Il bilancio archiviato in assemblea ha subìto inevitabilmente le conseguenze dello scandalo “Pandoro-gate”, con la sanzione ricevuta dall’Antitrust a fine 2023 per pratica commerciale scorretta e lo stop alle collaborazione di molte aziende con l’influencer, come Safilo, con la quale è in corso un procedimento in tribunale. In negativo anche i risultati dell’altra società a cui è legata l’operatività dell’impero Ferragni, la Tbs Crew, a cui fanno capo blog e e-commerce, che ha registrato perdite per 2,3 milioni di euro, per un rosso totale di 5,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Chiara Ferragni in rosso, Fenice e Tbs Crew in perdita di 5,7 milioni

