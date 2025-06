Chiara Ferragni i bilanci in rosso delle società | persi 5,7 milioni nel 2024 Colpa della crisi e di una pausa strategica

Chiara Ferragni si trova a navigare acque agitate: i suoi bilanci 2024 segnalano una perdita di 5,7 milioni di euro, tra crisi economica e una pausa strategica. Un colpo duro per la fashion influencer, che dimostra come anche i brand più brillanti devono affrontare sfide impreviste. Ma cosa riserverà il futuro per Chiara e le sue imprese? Solo il tempo potrà dirlo, mentre lei continua a reinventarsi con determinazione.

Le società di Chiara Ferragni hanno perso complessivamente 5,7 milioni di euro nel 2024. È quanto si legge nero su bianco sui bilanci pubblicati, che riflettono un risultato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Ferragni, i bilanci in rosso delle società: persi 5,7 milioni nel 2024. «Colpa della crisi e di una pausa strategica»

