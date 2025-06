Chiara Ferragni e Fenice in rosso di 3,4 milioni | Ora in campo per rilancio del brand prevista crescita nel 2025

Chiara Ferragni, la fenice in rosso con un patrimonio di 34 milioni, torna in campo per rilanciare il suo brand. Dopo un 2024 difficile, segnato da perdite significative, le aziende Tbs Crew e Fenice sono pronte a rinnovarsi e a puntare su una crescita ambiziosa nel 2025. Le prime nuove strategie e collaborazioni rappresentano la svolta desiderata per riportare il successo e l'innovazione nel cuore del marchio.

Milano, 26 giugno 2025 – Tbs Crew e Fenice, le societĂ legate a Chiara Ferragn i, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attivitĂ , molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l'evoluzione dello scenario di mercato. “Per Fenice - si legge in una nota - il 2025 sarĂ l'anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunitĂ , che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio” “L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni - ricorda il comunicato diffuso dopo l'assemblea - ha investito personalmente nella societĂ Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e Fenice in rosso di 3,4 milioni: “Ora in campo per rilancio del brand, prevista crescita nel 2025”

Chiara Ferragni guida il rinnovamento di Fenice con aumento capitale di 6,4 milioni - Chiara Ferragni guida il rinnovamento del marchio Fenice, di cui detiene il 99%, attraverso un aumento di capitale di 64 milioni di euro.

Safilo fa causa a Chiara Ferragni: chiesti 5,9 milioni dopo il Pandoro Gate La battaglia legale è appena iniziata ? Il colosso dell’occhialeria Safilo ha citato in giudizio l’azienda di Chiara Ferragni, Fenice Srl, chiedendo 5,9 milioni di euro per danni econo Vai su Facebook

A pochi mesi dal controverso aumento di capitale che ha sancito il controllo di Chiara Ferragni su Fenice Srl, si apre ora una battaglia legale in piena regola con Safilo. https://economymagazine.it/ferragni-scontro-in-tribunale-tra-fenice-e-safilo-richiesto-risarci Vai su X

