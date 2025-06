Chi va al mare in treno ha lo sconto per l' ombrellone | promozione green a Milano Marittima

Sogni una vacanza all’insegna del rispetto per l’ambiente e del risparmio? La Cooperativa Bagnini di Cervia e Trenitalia Tper uniscono le forze per la promozione Green a Milano Marittima. Chi sceglie il treno per raggiungere Cervia potrà godere di sconti esclusivi su ombrelloni e lettini, rendendo il soggiorno ancora più piacevole e sostenibile. Dal giugno a settembre, dal lunedì al venerdì, partire in treno conviene...

