Chi sono i figli di Amanda Lecciso avuti dall’ex compagno Antonio Greco e dall’ex marito Ivo Micioni

Amanda Lecciso, celebre per il suo fascino e la sua vita ricca di emozioni, ha vissuto storie importanti con i suoi ex, Antonio Greco e Ivo Micioni. Dalla prima relazione, nasce Giorgio, oggi adolescente, mentre con Micioni, l’attrice e showgirl ha consolidato un legame che ha attirato l’attenzione dei media. Scopriamo insieme la storia di questa famiglia e i personaggi che la compongono.

Il primo amore ed ex di Amanda Lecciso è Antonio Greco, un avvocato di cui si conosce molto poco e che preferisce rimanere lontano dai riflettori. Dalla loro storia è nato Giorgio, primo figlio di Amanda, che ha oggi 16 anni. Il grande amore di Amanda Lecciso, il suo ultimo ex è Ivo Micioni, un attore e produttore cinematografico. Classe 1985, Micioni ha una filmografia composta da 5 film, ma si è fatto presto conoscere anche per il suo lavoro dietro le quinte, al punto da conquistare la “Pellicola d’oro” per la produzione nel 2018. Dalla storia con Ivo, Amanda ha avuto il suo secondo figlio, Gaetano detto ‘Ninni’, che oggi ha 10 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Amanda Lecciso avuti dall’ex compagno Antonio Greco e dall’ex marito Ivo Micioni

In questa notizia si parla di: amanda - lecciso - greco - sono

Stefania Orlando contro Amanda Lecciso e Iago Garcia? Il commento che stupisce - Stefania Orlando si unisce al dibattito mediatico che ruota attorno alla nuova coppia formata da Amanda Lecciso e Iago Garcia.

#GrandeFratello : #IagoGarcia parla del suo rapporto con #AmandaLecciso Iago e Amanda nella casa del Grande Fratello avevano un bel rapporto anche se non sono mancati gli scontri e più di una volta si sono nominati a vicenda. Poi una volta fuori dalla ca Vai su Facebook

Amanda Lecciso, gli amori, i figli, i rapporti con Loredana Lecciso: «Jasmine per me è come una figlia»; Chi è Amanda Lecciso del Grande Fratello: età, lavoro, la sorella Loredana, compagno, figlio, Instagram; Amanda Lecciso, gli amori, i figli, i rapporti con Loredana Lecciso: «Jasmine per me è come una figlia».

Amanda Lecciso, chi è l'ex marito e quanti figli hanno avuto? - Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana e Raffaella Lecciso, è da tempo una figura riservata del mondo dello spettacolo, salita alla ribalta soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello ... Si legge su tag24.it

Amanda Lecciso, chi sono l’ex marito Ivo Micioni e l’attuale fidanzato I - MSN - Due sono stati i grandi, ormai ex fidanzati, compagni e amori di Amanda Lecciso che, a quanto pare, oggi è single. Secondo msn.com