Chi può affrontare l’Inter ai quarti? Situazione dopo il ko della Juventus

Dopo la sorprendente sconfitta della Juventus contro il Manchester City, l’Inter si trova ad affrontare un cammino favorevole nel Mondiale per Club. Con il primo posto nel Gruppo E conquistato, i nerazzurri sono pronti a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale. Questa situazione apre scenari entusiasmanti e potenziali incroci interessanti nei quarti. Ma quali sono le possibilità e le strategie per proseguire questa avventura? Scopriamolo insieme.

Con la sconfitta della Juventus contro il Manchester City con il punteggio di 2-5, l’Inter ha una certezza riguardo il possibile incrocio ai quarti di finale del Mondiale per Club. LA SITUAZIONE – L’Inter affronterà il Fluminense nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ciò è il risultato del primo posto occupato dai nerazzurri nel Gruppo E della competizione internazionale, cui si collega la seconda piazza dei brasiliani nel Gruppo F. La sfida si terrà lunedì 30 giugno alle ore 21 al Bank of America Stadium, con i meneghini che si auspicano di accedere agli ottavi grazie a una prestazione convincente come quella vista contro il River Plate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chi può affrontare l’Inter ai quarti? Situazione dopo il ko della Juventus

In questa notizia si parla di: inter - quarti - situazione - juventus

Inter, arrivato il bonifico per la qualificazione a quarti e semifinali: la cifra - L'Inter, protagonista di una straordinaria corsa in Champions League, non solo sta facendo sognare i suoi tifosi, ma sta anche beneficiando di significative entrate economiche.

La Juventus agli ottavi, l'Inter ai quarti: Simone Inzaghi e quel possibile incrocio con il passato Vai su Facebook

DiGangi - Il tabellone della Coppa Italia 2025/2026 Da una parte Bologna, Milan, Lazio, Juventus e Atalanta Dall'altra #Inter, Roma, Fiorentina, Napoli e la variabile Como Possibili ottavi: Inter-Verona Possibili quarti: Inter-Roma Possibile semifinale: Inter-Nap Vai su X

Juve, il tabellone del Mondiale: se arrivi prima eviti le big d'Europa, ma puoi trovare l'Inter!; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Fluminense agli ottavi, Juve o City ai quarti e poi? Inter, il tabellone del Mondiale per Club.

Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo - Il quadro completo della competizione: ecco come si possono incrociare le squadre anche nel corso della fase ad eliminazione diretta. Da calcioefinanza.it

Juve, possibile quarto di finale con l'Inter al Mondiale per Club: ecco come - I quarti di finale del Mondiale per Club potrebbero regalare uno spettacolare derby d'Italia: Juventus ed Inter potrebbero infatti trovarsi di fronte per un posto nelle semifinali del ... Scrive tuttojuve.com