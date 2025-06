Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | il caso di Villa Pamphili e il dolore della madre di Anastasia

Non perdete la puntata di "Chi l’ha visto?" di mercoledì 25 giugno, un episodio ricco di suspense e approfondimenti. Federica Sciarelli condurrà gli spettatori nel mistero di Villa Pamphili, tra indizi e sospetti, con il caso di Anastasia Trofimov e della sua piccola Andromeda al centro delle attenzioni. Un viaggio nelle pieghe più oscure della cronaca, dove il dolore di una madre si intreccia con un giallo irrisolto. Restate sintonizzati per scoprire cosa è emerso.

Appuntamento con Chi l’ha visto? mercoledì 25 giugno: una puntata ricca di indagini e approfondimenti quella condotta da Federica Sciarelli, incentrata come sempre sui casi più scottanti della cronaca nazionale. Al centro della serata il giallo di Villa Pamphili, che vede il sedicente regista americano Francis Kaufmann come principale sospettato per la morte della russa Anastasia Trofimov e di sua figlia, la piccola Andromeda. I corpi della donna e della piccola sono stati trovati a Roma lo scorso 7 giugno, e solo successivamente identificati. La trasmissione di Rai3 ha dedicato spazio alle indagini su questo duplice delitto, mandando in onda un’intervista inedita alla madre della vittima. 🔗 Leggi su Dilei.it