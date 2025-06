Chi ha bevuto l’Estathé Garlasco concluse le analisi sulla spazzatura | ora c’è la certezza su chi era in casa con Chiara

Nel cuore di Garlasco, la vicenda di Chiara Poggi riemerge con un nuovo fascio di luce grazie alle analisi sul DNA. Dopo 18 anni, le indagini sulla spazzatura e i recenti esami forensi potrebbero finalmente svelare chi era in casa con Chiara quella tragica estate del 2007. L’attesa si fa spasmodica: la verità sta per emergere, e questa volta potrebbe cambiare per sempre il corso della storia.

In un piccolo angolo di cronaca italiana, si risveglia la vicenda di Chiara Poggi, la giovane donna la cui vita è stata tragicamente spezzata nell’estate del 2007 a Garlasco. A distanza di quasi 18 anni, un nuovo capitolo si apre grazie agli esami sul DNA condotti per la “inchiesta alternativa”. Ma cosa svelano davvero queste nuove analisi? Le indagini, condotte con meticolosità dalla genetista Denise Albani e dal dattiloscopista Domenico Marchegiani, hanno rivelato che sui resti di una colazione mai dimenticata, il DNA di Chiara è preponderante. Tuttavia, tra piattini di plastica e sacchetti di cereali, una traccia inaspettata emerge, spezzando l’apparente monotonia delle prove: il profilo genetico di Alberto Stasi, l’ex fidanzato già condannato, appare su una cannuccia di plastica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

