chi era Valerio Sibilia travolto e ucciso in viale Kant | potrebbe essere stato investito da una banda di ladri

La tragica vicenda di Valerio Sibilia, un uomo di 35 anni barbaramente investito e ucciso a Roma, desta profonde domande sulla sicurezza nella capitale. Un episodio inquietante che potrebbe essere riconducibile all’azione di una banda di ladri, lasciando supporre un crimine avvolto nel mistero. Cosa è realmente accaduto quella sera? È imperativo fare luce su questa vicenda per capire se si nasconde un reato più grave. Continua a leggere.

Si chiamava Valerio Sibilia, l'uomo di 35 anni che è stato ucciso martedì 24 giugno all'incrocio tra viale Kant e via Adriano Fiori a Roma. Il 35enne è stato travolto da un'automobile che risulterebbe essere rubata. Alcuni testimoni hanno visto tre persone scappare: potrebbero essere tre ladri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

