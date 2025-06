chi era matteo formenti bagnino morto suicida e indagato per annegamento di un bimbo

Matteo Formenti era un giovane bagnino di 37 anni, noto nella comunità di Chiari per il suo spirito altruista e la dedizione al volontariato, tra cui l’organizzazione del Palio delle Quadre. Riservato ma sempre pronto a offrire il suo aiuto, Matteo si distingueva per la sua attenzione ai più piccoli e la sua vigilanza costante. La sua tragica scomparsa ha suscitato numerosi interrogativi e commosso profondamente la comunità, lasciando un velo di tristezza e incertezza su quanto accaduto.

Un ragazzo riservato ma sempre pronto a offrire il proprio tempo per gli altri. Matteo Formenti, 37 anni, era un volontario attivo nella vita di Chiari (in provincia di Brescia) impegnato nell'organizzazione del Palio delle Quadre e conosciuto per la sua disponibilità e dedizione. Come bagnino era meticoloso, vigile, soprattutto con i bambini. Chi lo frequentava lo descrive come una persona attenta, presente, mai distratta quando si trattava di garantire la sicurezza in piscina. A completare il suo profilo, la passione per la palestra e i lavori come cameriere tra bar e ristoranti della zona: una vita semplice, radicata nella comunità e nella quotidianità del territorio.