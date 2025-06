Chi era Giovanni Scala il lavoratore morto nell' esplosione del deposito

Giovanni Scala era un dedito lavoratore, impegnato con passione nel deposito di via Peppino De Filippo. La tragica esplosione di ieri sera, causata da una fuga di gas e il crollo del solaio, ha portato via prematuramente un uomo che dedicava la sua vita al lavoro e alla famiglia. Una perdita che scuote tutta la comunitĂ , lasciando un vuoto incolmabile e sollevando interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giovanni Scala si trovava nel deposito di via Peppino De Filippo in cui lavorava, quando si è verificata l'esplosione poco dopo le 19.00 di ieri che ha fatto crollare il solaio. La deflagrazione causata da una fuga di gas originata probabilmente da alcune bombole presenti nell'immobile è stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Esplosione in Via Foria, accertamenti in corso su immobile e deposito dopo la morte di Giovanni - https://nap.li/iGZa Vai su Facebook

Esplosione a Napoli, il bilancio: un morto, grave una donna. Ipotesi: fuga di gas in un deposito; Esplosione a via Foria, fuga di gas in un deposito: un morto e quattro feriti; Napoli, esplosione in via Peppino De Filippo: palazzina dilaniata. Morto un 57enne, grave una donna.

Esplosione a Napoli, il bilancio: un morto, grave una donna. Ipotesi: fuga di gas in un deposito - Sarebbe stata causata da una fuga di gas l'esplosione nel deposito del ristorante "da Corrado", nei pressi di via Foria; lo scoppio ha causato ... Scrive fanpage.it

Esplosione in un ristorante a Napoli: morto Giovanni Scala, una donna estratta viva dalle macerie - La vittima è un uomo di 55 anni, il cognato del titolare del ristorante "Da Corrado", che lavorava nel deposito del locale. Secondo today.it