Chi era Davide Gorla negoziante ucciso a coltellate in pieno centro | svolta nella notte la vittima conosceva il killer

"Cosa fai, sei pazzo". Sono state queste le ultime parole di Davide Gorla, 64 anni, commerciante di Busto Arsizio, prima di venire ucciso nel suo negozio. L'assassino, che ha ucciso Gorla a coltellate, ha poi fatto perdere le proprie tracce. Nella notte, però, la polizia di stato lo avrebbe già fermato. I due, stando alle prime indiscrezioni, si conoscevano. (ANSA FOTO) – Notizie.com L'allarme è scattato intorno alle 18 di ieri in via Milano, a Busto Arsizio, in provincia di Varese.