Chi era Assunta Carbone la donna uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita annegando nel lago

Assunta Carbone, donna di 54 anni e madre di un giovane di 27, è stata brutalmente uccisa dal suo compagno, che successivamente si è tolto la vita annegando nel lago. Una tragedia che scuote ancora una volta la nostra società e mette in luce il dramma silenzioso del femminicidio. Una storia che ci invita a riflettere e a non tacere davanti a queste violenze. Continua a leggere.

