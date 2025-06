Chi è Zohran Mamdani il 33enne socialista che può diventare sindaco di New York e che i fan di Trump vogliono far arrestare

affascinante banco di prova per questa lotta tra tradizione e innovazione. Tra i protagonisti di questa sfida, spicca Chi 232 Zohran Mamdani, il giovane socialista di soli 33 anni che potrebbe diventare il nuovo sindaco di New York, un obiettivo che ha infiammato sia i sostenitori più radicali che gli avversari politici, come i fan di Trump desiderosi di vederlo arrestato. La corsa è aperta: chi prevalrà?

Dopo la batosta alle elezioni presidenziali dello scorso anno, i democratici americani si trovano davanti a un bivio: affidarsi all’«usato sicuro» di un veterano moderato e centrista oppure lasciarsi trascinare dall’entusiasmo generato dall’ala più progressista del partito, quella guidata da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Le primarie democratiche in vista delle elezioni comunali a New York City erano viste da molti come un primo e fondamentale test per capire da che parte tira il vento. Ad aggiudicarsi la vittoria, che ha sorpreso (e non poco) esperti e sondaggisti, è stato il 33enne Zohran Mamdani, nato in Uganda da genitori di origini indiane, che ha condotto una campagna con al centro i diritti sociali. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: zohran - mamdani - 33enne - socialista

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

Translate postChi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco più a sinistra della storia di New York 33enne, socialista, musulmano, nato in Uganda da genitori di origini indiane. Ha vinto le primarie democratiche con una campagna che ha messo al centro i diritti Vai su X

Zohran Mamdani vince le primarie per la corsa a sindaco democratico di New York dopo che Cuomo ha ceduto. Se eletto, il 33enne democratico socialista statunitense diventerebbe il primo sindaco musulmano e indiano americano della città. Vai su Facebook

Un socialista per New York. Le primarie dem a Mamdani; Zohran Mamdani: 33enne, socialista e musulmano, ora è il favorito per diventare sindaco di New York; Chi è Zohran Mamdani, il 33enne socialista che può diventare sindaco di New York (e che i fan di Trump vogliono far arrestare).

Un socialista per New York. Le primarie dem a Mamdani - Usa (Internazionale) Zohran Mamdani, il 33enne socialista democratico, che ha portato avanti una campagna elettorale promuovendo l’idea di rendere New York più accessibile, ha vinto le primarie democr ... Come scrive ilmanifesto.it

Zohran Mamdani: 33enne, socialista e musulmano, ora è il favorito per diventare sindaco di New York - Un democratico socialista musulmano di trentatrè anni potrebbe diventare il nuovo sindaco di New York. Riporta informazione.it