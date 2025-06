Chi è Myroslava Petsa la giornalista ucraina della Bbc che ha fatto commuovere Trump | il marito al fronte e la promessa – Il video

Myroslava Petsa, giornalista ucraina della BBC, ha catturato l’attenzione globale con il suo intervento alla conferenza del 25 giugno. La sua domanda diretta al presidente degli Stati Uniti sull’acquisto di missili antiaerei ha commosso e stimolato riflessioni profonde sul conflitto in Ucraina. Con il cuore e la penna, Petsa testimonia il coraggio di chi lotta per la libertà e la pace, lasciando un’impronta indelebile nel mondo politico e mediatico.

Si chiama Myroslava Petsa, mestiere reporter, nazionalità ucraina. La donna lavora come giornalista e scrive in lingua Ucraina per la Bbc. Durante la conferenza di mercoledì 25 giugno ha smosso gli animi dei presenti con il proprio intervento, incluso quello del presidente degli Stati Uniti. «Presidente, gli Stati Uniti sono pronti a vendere all’Ucraina i missili antiaerei necessari per battere i russi?», chiede Petsa al presidente americano durante il punto stampa al termine del vertice Nato all’Aia. Poi aggiunge: «Sappiamo che la Russia sta attaccando davvero forte». Prima di risponderle, Trump la incalza con una domanda sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Open.online