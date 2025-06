Chi è Luciano Buonfiglio nuovo presidente del Coni | ex canoista

Con 47 voti su 81, Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo presidente del CONI, portando avanti un percorso di continuità per lo sport italiano dopo 12 anni di guida di Giovanni Malagò. Ex canoista e figura stimata, Buonfiglio si prepara a guidare il movimento verso nuovi traguardi, consolidando le basi del suo predecessore. La sua elezione segna un momento importante di stabilità e prospettive future per l'intero panorama sportivo nazionale.

Con 47 voti su 81 Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano. Alla vigilia il 74enne era il favorito tra gli otto candidati perché ritenuto in linea con la gestione del predecessore Giovanni Malagò, presidente negli ultimi 12 anni. È stata così portata avanti una certa continuità per permettere allo sport italiano di continuare con il lavoro fatto finora. Luciano Buonfiglio ha sconfitto Luca Pancalli, attuale presidente del Comitato paralimpico italiano e che ha ottenuto solo 34 voti. La vittoria è stata decretata al primo scrutinio grazie ad una maggioranza assoluta ottenuta dagli aventi diritto.

