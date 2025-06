Chi è Emanuele Mirti l'operaio 50enne accusato dell'omicidio di Davide Gorla | Aveva un debito di 10 mila euro

Emanuele Mirti, operaio 50enne di Castellanza, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Davide Gorla, commerciante di Busto Arsizio, nella sua stessa città. La tragica vicenda sembra essere legata a un debito di circa 10 mila euro che Mirti aveva nei confronti della vittima, con cui condivideva anche l'affitto di una casa. Continua a leggere per scoprire come questa intricata vicenda si sta sviluppando e quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Emanuele Mirti è l'operaio 50enne residente a Castellanza (Varese) che questa notte è stato fermato per l'omicidio di Davide Gorla, commerciante di Busto Arsizio accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano a Busto Arsizio. I due si conoscevano perché la vittima aveva affittato una casa a Mirti. L’ipotesi degli inquirenti è che il movente sia legato ad alcune mensilità arretrate ancora da pagare del valore di circa 10 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

