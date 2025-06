Cherubini | Ecco perché abbiamo scelto Cuesta

Cherubini e il Parma: un connubio di passione e visione. Con entusiasmo, il CEO Federico Cherubini ha ufficializzato l’arrivo di Carlos come nuovo allenatore, portando con sé una promessa di rinascita. "La presentazione ci permette anche di raccontare come è arrivata questa scelta...", ha detto Cherubini, sottolineando l’importanza di un progetto condiviso e di un futuro ricco di sfide da affrontare insieme.

"Porto i saluti del presidente del Parma, che ci tiene a mandare un saluto e a dare un in bocca al lupo a Carlos". Con queste parole, il Ceo del Parma, Federico Cherubini ha introdotto il nuovo allenatore del Parma. "La presentazione ci permette anche di raccontare come è arrivata questa scelta.

Cherubini: "Ecco perché abbiamo scelto Cuesta" - Il Ceo del Parma: "Nei prossimi giorni ufficializzeremo lo staff tecnico.

Parma, Cherubini su Cuesta: "Abbiamo voluto affidarci a un profilo che rispecchiasse gli obiettivi" - Giornata speciale in casa Parma, dove nel pomeriggio di oggi – giovedì 26 giugno – è stato presentato il nuovo giovanissimo allenatore Carlos Cuesta.