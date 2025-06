Che succede? Il pubblico di Caterina Balivo di stucco davanti alla tv in piena diretta

che succede il pubblico di Caterina Balivo di stucco davanti alla TV in piena diretta. Caos inaspettato durante l’ultima puntata di La Volta Buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La diretta si è trasformata in una vera e propria corsa a ostacoli a causa di una serie di problemi tecnici che hanno colto tutti di sorpresa, lasciando la conduttrice visibilmente in difficoltà. Una situazione complessa, in cui Balivo ha potuto fare ben poco. A un certo punto, la regia è stata persino costretta

Caos inaspettato durante l’ultima puntata di La Volta Buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La diretta si è trasformata in una vera e propria corsa a ostacoli a causa di una serie di problemi tecnici che hanno colto tutti di sorpresa, lasciando la conduttrice visibilmente in difficoltà. Una situazione complessa, in cui Balivo ha potuto fare ben poco. A un certo punto, la regia è stata persino costretta a intervenire per cercare di riportare l’ordine. Tutto è iniziato durante un collegamento con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la loro figlia Maria. Mentre i tre parlavano, l’immagine è scomparsa improvvisamente: per una trentina di secondi lo schermo è rimasto nero, anche se l’audio continuava a trasmettere le loro voci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: balivo - caterina - diretta - succede

Caterina Balivo, Genitori: Chi Sono E Che Lavoro Fanno! - Caterina Balivo, celebre conduttrice, deve parte del suo successo ai valori trasmessi dai suoi genitori.

Caterina Balivo, il chiarimento in diretta: ieri aveva ospitato la moglie di Alvaro Vitali, poche ore prima della morte Vai su Facebook

Scopri quello che è successo a Caterina Balivo durante la diretta de La Volta Buona: la conduttrice ha rischiato di farsi male ma tutto è finito con delle risate; Caterina Balivo, l’alterco con Antonella Boralevi in diretta: “Non mettermi in bocca cose che non ho detto”; Tensione in Rai: Caterina Balivo critica il suo programma in diretta.

Caterina Balivo, omaggio ad Alvaro Vitali in diretta/ Gloria Guida: “Sono arrabbiata, ora lo ricordano tutti” - Caterina Balivo ricorda Alvaro Vitali a La volta buona: poi le parole di Gloria Guida sulla scomparsa dell'attore. Secondo ilsussidiario.net

Caterina Balivo sorprende l’ospite in diretta: il botta e risposta divide il pubblico - A La Volta Buona, Maria Giovanna Elmi parla dell’annullamento del primo matrimonio: confronto serrato con Caterina Balivo sul valore del rito religioso. Segnala notizie.it