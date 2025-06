Che cos’è il Matchmaker cosa fa e cosa c’entra il nuovo film con Dakota Johnson?

Il mondo del matchmaking professionale è balzato al centro dell’attenzione mediatica grazie al nuovo film “Material Love” di Celine Song, che vede Dakota Johnson nei panni di Lucy, una sofisticata matchmaker dell’alta società newyorchese. Ma cosa fa realmente un matchmaker nella vita reale e quanto è accurata la rappresentazione cinematografica di questa professione? Il matchmaker, o consulente matrimoniale personalizzato, è una figura professionale specializzata nell’aiutare single alla ricerca di relazioni durature e significative. Utilizzando strategie sviluppate dal recruiting aziendale, questi professionisti applicano l’intelligenza umana piuttosto che algoritmi automatici per creare connessioni autentiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Che cos’è il Matchmaker, cosa fa e cosa c’entra il nuovo film con Dakota Johnson?

