Che bomba Paula Badosa modella per un giorno | la copertina scotta

Da campionessa di tennis a modella per un giorno, Paula Badosa conquista la scena con stile e grinta. La sua determinazione e talento, già dimostrati sul campo, brillano ora anche davanti all’obiettivo, lasciando tutti senza fiato. Un esempio di passione e coraggio, capace di reinventarsi e sorprendere ancora una volta. E questa volta, la sua bellezza ha fatto davvero...

Da tennista a modella per un giorno: Paula Badosa ha fatto ace e, anche in questa veste, se l'è cavata in maniera davvero egregia. Avrebbe potuto fare quello che, in passato, hanno fatto anche i suoi genitori, vale a dire lavorare come modelli. E invece, cocciuta e controcorrente, ha sempre saputo di volersi guadagnare da vivere giocando a tennis. Ha iniziato a farlo prestissimo e, con grande abnegazione, ha ottenuto risultati inimmaginabili. Non si è mai limitata a fare solo quello, tuttavia, la bella Paula Badosa.

