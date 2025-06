ChatGPT down in tutto il mondo | è la seconda volta a giugno

Ancora una volta, ChatGPT si trova ad affrontare un’interruzione globale, lasciando milioni di utenti in tutto il mondo senza accesso. La seconda ondata di problemi a giugno ha colpito anche l’Italia, con circa 1.000 utenti che hanno segnalato difficoltà di accesso. Ma cosa sta succedendo realmente? Scopriamo insieme le cause e le possibili ripercussioni di queste continue interruzioni.

Ancora problemi per ChatGPT, down in tutto il mondo nella mattinata del 26 giugno. Come riporta la piattaforma Downdetector, le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 9.30 per raggiungere il picco dopo più di un’ora, verso le 10.40. Coinvolta anche l’ Italia, con circa 1.000 utenti che hanno lamentato problemi di accesso all’intelligenza artificiale di OpenAI. In molti non riescono nemmeno a raggiungere la homepage del sito, mentre altri hanno parlato di un comportamento anomalo del chatbot, le cui risposte sono apparse lente, incomplete oppure del tutto assenti. È la seconda volta che ChatGPT presenta problemi nell’arco di circa due settimane: martedì 10 giugno infatti l’IA della società di Sam Altman andò incontro agli stessi problemi più o meno alla stessa ora. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - ChatGPT down in tutto il mondo: è la seconda volta a giugno

