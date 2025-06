Charlize Theron | Il mio mullet in The Old Guard 2 ha fatto piangere a dirotto mia figlia

Charlize Theron, la diva eterna di Hollywood, ha recentemente scatenato emozioni intense con il suo nuovo look in "The Old Guard 2". La sua audace scelta di un mullet, seppur affascinante, ha suscitato reazioni sorprendenti: sua figlia è rimasta profondamente turbata, tanto da piangere a dirotto. Anche le star più glamour incontrano sfide con i trend più audaci. Ma come ha reagito Charlize di fronte a questa reazione? Scopriamolo insieme.

La nuova pettinatura dell'attrice "immortale" nel sequel dell'action fantasy Netflix avrebbe turbato profondamente sua figlia. In poche persone stanno bene con il mullet, diciamolo. Nonostante la sua bellezza indiscutibile, perfino Charlize Theron ha avuto qualche problemino, finendo per far piangere a dirotto la figlia per colpa del taglio di capelli sfoggiato in The Old Guard 2. Nel corso di un'ospitata al Late Night with Seth Meyers, Charlize Theron ha rivelato che una delle sue due figlie - Jackson, 11 anni, e August, 7 anni - ha avuto una reazione disperata dopo aver visto il mullet della madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Charlize Theron: "Il mio mullet in The Old Guard 2 ha fatto piangere a dirotto mia figlia"

