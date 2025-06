Challenge Filippo Mondelli raccolti 4.390 euro per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Dopo il traguardo agonistico, il “Challenge Filippo Mondelli” si trasforma in un potente gesto di solidarietà. Con 4.390 euro raccolti grazie alle generose donazioni dei partecipanti, l’iniziativa si dedica alla lotta contro il cancro, sostenendo l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Un piccolo grande passo che dimostra come lo spirito di squadra e il cuore possano fare la differenza nella vita di chi combatte ogni giorno.

Archiviata la parte agonistica del “Challenge Filippo Mondelli” che prevedeva una prova massimale di un minuto al remoergometro, è tempo di soffermarsi sulla vera mission dell’iniziativa: raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il cancro nel nome del campione di canottaggio Filippo Mondelli. Grazie alle donazioni degli iscritti all’evento benefico è stata raccolta la somma 4.390 euro che sarà interamente devoluta all’Ospedale Ortopedico Rizzoli di Bologna, nosocomio che ebbe in cura proprio Filippo. Nello specifico la donazione, dando seguito alla volontà della famiglia Mondelli, sarà indirizzata verso attività di ricerca che puntano a curare i tumori delle ossa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

