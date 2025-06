Cesvi sempre in rosa | alla presidenza Ilaria Dallatana

Cesvi, sempre in rosa con la passione e l’impegno, annuncia con entusiasmo il passaggio di testimone a Ilaria Dallatana come nuovo Presidente. Con una carriera di successo nel mondo dei media, Dallatana unisce talento strategico e una forte vocazione sociale, portando nuova energia e visione all’organizzazione umanitaria italiana attiva in 28 Paesi. Una scelta che promette di rafforzare ancora di più il suo impegno nel fare del bene nel mondo.

Bergamo. Passaggio di testimone in Cesvi: l’organizzazione umanitaria italiana attiva in 28 Paesi nel mondo, annuncia con entusiasmo la nomina di Ilaria Dallatana a nuovo Presidente della Fondazione. Manager televisiva e imprenditrice di spicco nel settore dei media e della comunicazione, Dallatana porta in Cesvi un bagaglio trentennale di esperienza manageriale, capacità strategiche e una personale vocazione alle tematiche sociali ed umanitarie. Nata a Parma il 10 giugno 1966, laureata in Lettere Moderne all’ Università Cattolica di Milano, Dallatana inizia la sua carriera nel reparto marketing di Mediaset, per poi trasferirsi a Madrid e contribuire alla riorganizzazione di Telecinco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cesvi sempre in rosa: alla presidenza Ilaria Dallatana

In questa notizia si parla di: cesvi - dallatana - ilaria - rosa

Cesvi sempre in rosa: alla presidenza Ilaria Dallatana.

La manager televisiva Ilaria Dallatana nuova presidente - Obiettivo del nuovo mandato: rafforzare l’impatto, l’autorevolezza e la capacità di innovazione dell’organizzazione nel rispondere a ... Lo riporta vita.it

La hostess Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia Saudita a maggio, è stata condannata a 6 mesi di carcere - Il Post - Ilaria De Rosa – hostess 23enne della compagnia aerea Avion Express, arrestata a Gedda, in Arabia Saudita, a inizio maggio – è stata condannata a sei mesi di carcere con l’accusa, da lei ... Come scrive ilpost.it