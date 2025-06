Certaldo tragico malore sul lavoro | a 63 anni muore in un cantiere

Un grave lutto scuote Certaldo questa mattina: un uomo di 63 anni ha perso la vita improvvisamente sul cantiere edile di via Battisti, colpito da un malore fatale. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità sono sul posto per chiarire le cause di questa tragedia che solleva preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori.

Certaldo (Firenze), 26 giugno 2025 - Tragico malore avvenuto in un cantiere edile a Certaldo, in provincia di Firenze. E' successo in via Battisti. Un uomo di 63 anni ha perso la vita alle 7 di questa mattina. Purtroppo inutili i soccorsi, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul posto, gli esperti di Medicina del lavoro e carabinieri per chiarire le cause della morte dell'uomo. In questo caso, vista l'ora del mattino presto in cui è accaduta la tragedia è improbabile che la causa sia il caldo. Comunque, anche se qui la situazione era molto diversa, giova ricordare che proprio in questi giorni la Regione Toscana ha emanato un'ordinanza che vieta i lavori all'aperto tra le 12.

