Certaldo | operaio muore su un ponteggio dopo essere stato colto da malore

Tragedia a Certaldo, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita su un ponteggio durante lavori di ristrutturazione, colto improvvisamente da un malore. La scena, drammatica e inattesa, ha sconvolto la comunità locale. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla. Un dramma che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e l’importanza della prevenzione. La comunità ora si stringe attorno ai familiari dell’operaio, mentre si attendono chiarimenti sulle cause di questa tragedia.

Un operaio di 62 anni è stato colto da malore ed è morto su un ponteggio durante lavori di ristrutturazione. E' accaduto questa mattina, 26 giugno 2025, nel comune Certaldo, in Via Cesare Battisti. I vigili del fuoco erano stati chiamati per il soccorso all'operaio, su un ponteggio, durante alcuni lavori di ristrutturazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it