Cerca il cane e viene sfiorato da un colpo di fucile alla testa

Un attimo di distrazione, e la vita può cambiare per sempre. È quello che è successo a Villa Campanile, a Castelfranco di Sotto, quando un cane viene colpito da un colpo di fucile, rischiando di perdere la vita per pochi centimetri. Un episodio drammatico che mette in luce quanto la buona sorte possa fare la differenza tra tragedia e salvezza, lasciando tutti noi a riflettere sulla fragilità della nostra quotidianità.

Un attimo e il periodo più bello della tua vita cambia. Rischia addirittura di finire tutto nel buio, per pochi centimetri. E' una tragedia sfiorata quella avvenuta a Villa Campanile, a Castelfranco di Sotto, la sera dello scorso 24 giugno. Il figlio del consigliere comunale Simone Bendetti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

