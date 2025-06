C’era una volta la scuola Quando i bambini della Nullo Baldini vinsero i Giochi della Gioventù

C’era una volta la scuola del quartiere ‘Nullo Baldini’, un luogo che ha visto crescere generazioni di bambini e celebrare vittorie sportive come i Giochi della Gioventù. Ora, quell’edificio, simbolo di un passato radicato nei ricordi e nelle tradizioni locali, si trasforma: al suo posto nasceranno nuove abitazioni, ma l’anima di quei anni resta viva nella memoria collettiva. È un viaggio tra passato e futuro, un racconto che continua a vivere.

In via Palestro, al quartiere 'Nullo Baldini', dove c'era la scuola elementare intitolata al ravennate fondatore della cooperazione e costruita nei primi anni Sessanta e da anni abbandonata, ora c'è uno spiazzo completamente ripulito, dalle macerie e dalla vegetazione, su cui sorgeranno unità abitative. Per oltre vent'anni quella scuola aveva accolto i bambini del quartiere e ora c'è chi dalla memoria ha recuperato un glorioso passato di quasi mezzo secolo fa, quando la squadra di calcio composta dai bambini più grandicelli e coordinata da una maestra eccezionale come Anna Maria Caroli Bedeschi vinse il titolo nazionale ai Giochi della Gioventù del 1977.

