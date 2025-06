Cep zona residenziale senza marciapiedi ma piena di rifiuti | Il sindaco intervenga subito

Via Luigi Cosenz al Cep si trasforma in un vero e proprio esempio di incuria, con rifiuti che deturpano il quartiere e assenza di marciapiedi che compromette la sicurezza dei residenti. √ą ora che le istituzioni ascoltino le voci della comunit√† e intervengano immediatamente. La richiesta dei cittadini non pu√≤ pi√Ļ restare inascoltata: il Comune deve agire subito per restituire dignit√† e vivibilit√† a questa zona.

Sos per via Luigi Cosenz al Cep. Una strada piena di complessi residenziali ma priva di servizi adeguati e opere di urbanizzazione basilari. A lanciare l'ennesimo appello, dopo le numerose segnalazioni dei residenti anche a PalermoToday, sono¬†il consigliere comunale Massimo Giaconia (Gruppo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

