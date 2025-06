Centrosinistra Onorato riunisce i civici | Siamo patrimonio è ora di progetto nazionale – Video

Alessandro Onorato invita il centrosinistra a guardare oltre le vittorie elettorali, puntando sulla forza del patrimonio di professionalità civiche che lo compongono. È il momento di trasformare questa ricchezza in un progetto nazionale capace di rilanciare l’intera area politica, rafforzando la nostra capacità di amministrare con competenza e visione condivisa. La sfida è aperta: siamo pronti a fare la differenza?

(Adnkronos) – “Il nostro è un patrimonio di professionalità. Noi siamo quelli utili non solo a vincere le elezioni ma ad amministrare. Possiamo avere l’ambizione di generare un progetto nazionale per dare il nostro contributo al centrosinistra?”. Lo chiede Alessandro Onorato alla platea raccolta al Parco dei Principi e la risposta, affermativa, si scioglie in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com