Centro direzionale Cibali | lettera al sindaco di Catania Trantino

Ebbene – commenta il Bartolo Curia – vorrei mettere in evidenza l’importanza di preservare e valorizzare questo polmone verde, un patrimonio fondamentale per la nostra comunità. La tutela di questa area rappresenta non solo un atto di rispetto per l’ambiente, ma anche una priorità per il benessere e la qualità della vita dei cittadini di Catania. È tempo di agire con decisione per proteggere il nostro futuro.

Il vicesegretario Confederale Provinciale Confsal, Nonche’ segretario Regionale T.A.Fast Confsal, Bartolo Curia, in una nota stampa, inviata al Sindaco di Catania, Enrico Trantino, fa presente che, in questo periodo, si è sentito parlare tanto, circa il caso del polmone verde di quasi 200 mila mq di terreno confinante a nord-ovest con la borgata Cibali ed a sud col viale Mario Rapisardi. “ Ebbene – commenta il Bartolo Curia – vorrei mettere alla Sua conoscenza che questa immane area è di pregiatissimo valore per la nostra città tanto che il piano del PGTU, attuale art. 36 decreto legge 28592, impone alle amministrazioni locali di realizzare una classificazione funzionale tale da indurre, mediante una ridistribuzione dei carichi veicolari, una maggiore armonizzazione dei flussi, al fine di un migliorare la qualità ambientale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Centro direzionale Cibali: lettera al sindaco di Catania Trantino

