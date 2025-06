Centri per uomini autori di violenza la Regione assegna oltre 500mila euro alle strutture sul territorio

La Regione Emilia-Romagna si distingue ancora una volta come pioniera in Italia, destinando oltre 500mila euro ai centri dedicati agli uomini autori di violenza. Un impegno concreto per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, offrendo percorsi di riflessione e responsabilizzazione agli uomini coinvolti. Questi centri rappresentano un passo fondamentale verso una società più sicura e consapevole, dove il rispetto e la dialogo siano al centro delle relazioni.

Prevenire e contrastare la violenza contro le donne, accompagnando gli uomini che di quella violenza sono responsabili in un percorso di consapevolezza e assunzione di responsabilità . È l’obiettivo dei Centri per uomini autori di violenza (Cuav) che la Regione Emilia-Romagna, pioniera in Italia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: violenza - uomini - autori - regione

Centri per uomini autori di violenza domestica, c’è l’avviso per individuare i partner - L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola annuncia la pubblicazione di un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni d’interesse.

Il dipartimento Welfare della Regione Puglia con l’Università degli Studi di Bari, in collaborazione con l’Ufficio Statistico Regionale, ha avviato un’attività di monitoraggio scientifico sui Centri Antiviolenza (CAV) e sui Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) Vai su Facebook

Centri per uomini autori di violenza, la Regione assegna oltre 500mila euro alle strutture sul territorio; I centri per uomini autori di violenza; Avviso per manifestazione di interesse per l’istituzione, il potenziamento e/o il funzionamento di Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere in - Regione informa.

Violenza di genere, dalla Regione 540mila euro per il recupero degli autori - L’assessore Bartolazzi: "Interrompere il ciclo della violenza" ... Lo riporta cagliaripad.it

Boom di accessi nei centri per uomini maltrattanti - In un solo anno sono stati presi in carico nelle strutture toscane 659 autori di violenze ... Riporta toscanamedianews.it