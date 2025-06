Centri per l' infanzia dai 0 ai 6 anni l' assessore Tizi salva la sezione primavera a Ripa | trovate risorse per il personale

L'assessore Tizi salva con successo la sezione primavera presso la scuola dell'infanzia statale di Ripa “Il castello rotondo”, garantendo così un servizio fondamentale per i bambini da 0 a 6 anni. La decisione della Giunta regionale di Perugia, supportata da interventi mirati per il personale, testimonia l'impegno a sostenere i centri per l'infanzia e a promuovere lo sviluppo del territorio. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e attento alle esigenze delle famiglie.

Confermata la sezione primavera autorizzata presso la scuola dell’infanzia statale di Ripa “Il castello rotondo” (Istituto comprensivo Perugia 13).La decisione è stata presa direttamente dalla Giunta regionale di Perugia su proposta dell'assessore Tizi che ha previsto un intervento diretto, con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scuola Attiva Kids, nel Lazio estesa alle classi prime della primaria. L’assessore: “Credo nel valore educativo dello sport fin dall’infanzia” - Il Lazio rafforza il suo impegno per l’educazione attraverso lo sport: oltre 133.000 studenti delle prime classi della primaria sono ora coinvolti nel progetto “Scuola Attiva Kids”, promosso dalla Regione Lazio con Sport e Salute.

I genitori dei bambini del nido d’Infanzia Tesoriera, in via Asinara di Bernezzo a Torino, si sono armati di bilancia per pesare le porzioni servite ai loro figli. «Erano inconsistenti — dice una mamma —. Addirittura una bambina ha fatto cadere il piatto di pasta e Vai su Facebook

Scuola infanzia Peronato open day: scopri la nuova sezione Primavera - Vicenzareport - «L’introduzione, a partire da quest’anno educativo, nell’offerta comunale della sezione primavera, che accoglie bambini dai due ai tre anni compiuti, rappresenta una novità in cui crediamo molto – ... Lo riporta vicenzareport.it

Infanzia, Santarcangelo: nuova sezione nido e potenziamento del trasporto scolastico - L’anno scolastico 2025/26 porterà con sé due importanti novità: una nuova sezione del nido d’infanzia e il potenziamento del trasporto scolastico, con una nuova linea dedicata alla scuola ... Come scrive altarimini.it