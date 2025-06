Centola | la vittima del tentato furto confessa l' omicidio e l' occultamento del cadavere di uno dei ladri

Una drammatica notte a Centola rivela un mix di tensione, paura e dramma. La vittima, coinvolta nel tentato furto, confessa ora un omicidio e l’occultamento del cadavere di uno dei ladri, aprendo un capitolo inquietante nelle indagini. La comunità si interroga su cosa abbia realmente portato a questa escalation di violenza, mentre le autorità scavano nel passato e nel presente degli eventi. La verità, forse, sta emergendo lentamente, e il caso promette di tenerci sulle spine fino all’ultimo dettaglio.

Indagini a tutto campo per fare chiarezza su quanto accaduto la notte di domenica scorsa in un'abitazione a Foria di Centola. Un 60enne, dopo aver scoperto i ladri in casa, avrebbe esploso dei colpi con il fucile di sua proprietà, ferendo uno dei tre malviventi, attualmente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Centola, ladri in casa nella notte: il proprietario spara e ne ferisce uno - e, in un gesto di difesa, ha esploso alcuni colpi. La scena si è conclusa con un ladro ferito e tre malviventi in fuga, lasciando dietro di sé una notte di tensione e paura a Centola, che ora si interroga sulla sicurezza delle proprie case e sulla necessità di maggiori controlli.

TROVATO IL CADAVERE. Sparartoria a Foria di Centola: parla uno dei parenti del ragazzo albanese Avrebbe ucciso il 23enne albanese e nascosto il corpo a San Severino di Centola. Si è chiuso nel modo più tragico il tentato furto avvenuto nella notte tra d Vai su Facebook

