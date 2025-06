Cento anni fa nasceva Mario Giacomelli il fotografo dei pensieri

ricordo e alla profondità dei suoi sguardi, rivelando come i pensieri più intimi possano prendere forma attraverso la sua fotografia. In questa occasione speciale, celebriamo il genio di Giacomelli, un artista capace di catturare l'anima oltre l'immagine, facendo emergere la poesia nascosta in ogni scatto. Un viaggio emozionante nell'universo di un maestro che ha saputo trasformare i pensieri in immagini immortali.

A me piace pensare, io fotografo solo i pensieri (Mario Giacomelli) Il grande fotografo Mario Giacomelli nasceva cento anni fa, e in questa ricorrenza la sua unicità, la sua poetica, i suoi contrasti e la sua potenza vengono ora celebrati e presentati in due mostre parallele a Milano e a Roma. Quella di Milano, a Palazzo Reale (curata da Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli), visitabile fino al sette settembre, è dedicata in particolare alla sua connessione con la poesia. Un’immersione nel suo mondo tra fotografie vintage print, documenti, lettere e altri materiali. Se in fotografia ci sono i generi codificati, se ci sono i luoghi comuni, se ci sono le regole di composizione, se ci sono le logiche corporative, se ci sono le strategie di mercato, se ci sono salotti da frequentare, se ci sono le macchine fotografiche da cambiare continuamente, se ci sono invidie e competizioni, ebbene, Mario Giacomelli ha sempre svicolato da tutto questo, frantumando, di fatto, le fragili certezze su cui poggia tutto un “sistema”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cento anni fa nasceva Mario Giacomelli, il fotografo dei pensieri

