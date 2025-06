Cena sociale dell' Associazione Memoria Rossoblù

Il 4 luglio, unisciti a noi per una serata indimenticabile all'Osteria di Rendola, dove l'Associazione Memoria Rossoblù celebra la passione e l’amicizia. Una cena sociale per condividere storie, rafforzare i legami e sostenere il progetto della futura Sede/Museo montevarchina. Non mancheranno emozioni, premi e tanto spirito di comunità: perché insieme possiamo fare la differenza. All’evento parteciperanno anche gli ...

Arezzo, 26 giugno 2025 – Il prossimo venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 20.00, l'Associazione Memoria Rossoblù organizza la Cena Sociale presso l'Osteria di Rendola, un'occasione speciale per stare insieme, condividere storie, passioni e contribuire concretamente alla raccolta fondi per la futura SedeMuseo dell'Associazione montevarchina. Oltre alla cena, al termine si svolgerà anche una lotteria a premi. All'evento parteciperanno anche gli amici della sezione ciclistica del CS Aquila 1902 Montevarchi, da sempre vicini ai valori della Memoria Rossoblù e protagonisti delle tradizioni sportive locali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cena sociale dell'Associazione Memoria Rossoblù

