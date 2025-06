Cena a Colori nel cuore di Casalbore

Viale Cesare Battisti si anima di luci, suoni e sorrisi, creando un’esperienza indimenticabile per tutti. Tra piatti gustosi, artisti locali e un’atmosfera di festa, “Cena a Colori” promette di essere una serata magica nel cuore di Casalbore. Preparatevi a condividere momenti speciali, a scoprire nuove amicizie e a immergervi in un caleidoscopio di emozioni che resteranno nel cuore. L’appuntamento è imperdibile per riscoprire il valore della comunità e della creatività.

Questa sera, il suggestivo Viale Cesare Battisti di Casalbore si trasformerà in un'esplosione di colori, musica e convivialità con l'attesissima "Cena a Colori", organizzata dalla Pro Loco Pangea. Un evento che punta a celebrare lo spirito di comunità, la creatività e l'amicizia.

