Cecilia Sala e i post fasci Scoppia la bufera sul web | Ma era solo uno scherzo

Una recente polemica ha invaso il web attorno a Cecilia Sala, coinvolta in accuse legate a post controversi risalenti ad anni fa. Tra saluti romani e commenti ambigui, la giornalista si è affrettata a chiarire che si trattava solo di uno scherzo, sollevando dibattiti sulla memoria e l’interpretazione delle parole nel passato. Ma quanto può influire un passato così remoto sulla sua attuale credibilità ?

Cecilia Sala e i post "fasci". Scoppia la bufera sul web, ma lei chiarisce che si sarebbe trattato di «uno scherzo». A scatenare la polemica alcuni post pubblicati anni prima del suo arresto in Iran. Nelle bacheche di un vecchio profilo Facebook, infatti, non solo compare il saluto romano, ma soprattutto un contenuto in cui la giornalista, tifosissima della Lazio, avrebbe scritto: «Daje SS Lazio», aggiungendo: «E con ss intendo schutzstaffel!». Frase che richiamerebbe, appunto, all'organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco. A smentire tale volontĂ , però, è la stessa giornalista, che rivela come si sia montato un caso per un semplice gioco tra colleghi, non essendo al pc nel momento in cui veniva reso online il contenuto discusso. 🔗 Leggi su Iltempo.it