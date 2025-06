Ceccon | Mi sono staccato completamente dall’Italia in Australia vivo senza rotture di scatole

Thomas Ceccon ha scelto di trasferirsi in Australia, lasciandosi alle spalle le pressioni italiane per concentrarsi al massimo sui suoi allenamenti. In un’intervista al Corriere dello Sport, il nuotatore racconta come questa decisione gli abbia permesso di vivere una nuova libertà , lontano dai fastidi e dalle rotture di scatole, e di dedicarsi con rinnovato entusiasmo alla sua passione. La sua scelta è un esempio di come a volte, per crescere, bisogna saper cambiare prospettiva.

Thomas Ceccon ha deciso di trasferirsi in Australia per allenarsi. In un’intervista al Corriere dello Sport, il nuotatore racconta come sta vivendo la sua nuova vita nel continente. . « Mi sono proprio staccato dall’Italia, ne avevo bisogno. Senza le rotture di scatole dei media, sono stato completamente sconnesso e potevo fare quello che mi pareva ». Esperienza da ripetere? «S ì, mi piacerebbe tornare ma non so quando. Per un periodo più o meno lungo, non so dirlo». Ritmi di vita? « Tutto diverso, si comincia molto presto la mattina, che sia nuoto o palestra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ceccon: «Mi sono staccato completamente dall’Italia, in Australia vivo senza rotture di scatole»

