C’è una parte del corpo che dovete assolutamente allenare ogni giorno | ecco qual è

Il core, la nostra power house, è il centro di stabilità e forza del corpo. Allenarlo quotidianamente non solo migliora postura e equilibrio, ma previene infortuni e favorisce le performance sportive. Mantenere questa zona tonica e forte è un investimento a lungo termine per la salute complessiva. Scopri come integrare semplici esercizi nella tua routine quotidiana e potenziare il tuo benessere ogni giorno!

L'allenamento di resistenza e coi pesi è fondamentale per mantenere la salute e la mobilità nel tempo, ma esiste una regola d'oro che molti ignorano: mentre i grandi gruppi muscolari necessitano di giorni di recupero, c'è una zona del corpo che può e dovrebbe essere allenata quotidianamente. Si tratta del "core", quella che nel Pilates si chiama Power House, ovvero la nostra parte centrale: addominali, pelvi, schiena, il gruppo muscolare che lavora per stabilizzare la colonna vertebrale. Secondo gli esperti di fitness, il core rappresenta l'unica parte del corpo che può essere allenata in sicurezza tutti i giorni.

