C’è un problema serio con i bambini americani | mancano i batteri buoni che proteggono da allergie e malattie

Un allarme che richiede attenzione: uno studio rivoluzionario svela come tre quarti dei neonati americani siano privi di batteri buoni essenziali, come il Bifidobacterium, fondamentali per rafforzare il sistema immunitario e prevenire allergie e malattie. La carenza di questi microorganismi potrebbe spiegare l’aumento di allergie, asma ed eczema tra i più piccoli. È ora di riflettere sulle nostre abitudini e sull’importanza di un microbioma equilibrato per la salute futura dei nostri bambini.

Un recente studio pubblicato su Communications Biology evidenzia che circa tre quarti dei neonati statunitensi non possiedono livelli adeguati di Bifidobacterium, batteri intestinali fondamentali per digerire il latte materno e modulare correttamente il sistema immunitario. Questa carenza è stata associata a un rischio triplicato di sviluppare allergie, asma ed eczema entro i 2 anni di età . I ricercatori, guidati da Stephanie Culler di Persephone Biosciences e Jack Gilbert dell'Università della California a San Diego, hanno analizzato le feci di oltre 400 neonati, scoprendo che il 24% non mostra tracce rilevabili di queste specie batteriche essenziali.

