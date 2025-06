C' è un fermo per il commerciante ucciso nel Varesotto

Un tragico episodio scuote il cuore di Busto Arsizio: un commerciante di 64 anni, Davide Gorla, è stato brutalmente assassinato nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso. La polizia, tempestivamente intervenuta, ha già fermato un sospettato, stringendo il cerchio intorno al colpevole. La comunità si chiede cosa abbia spinto a questa violenza e quali siano le motivazioni dietro questo drammatico gesto. La verità sta emergendo, e il caso continuerà a essere seguito con attenzione.

C'è un fermo per l'omicidio di Davide Gorla, 64 anni, commerciante di Busto Arsizio (Varese) ucciso a coltellate nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso di via Milano. Il provvedimento è scattato poco dopo la mezzanotte. Gli investigatori del commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese avevano da subito stretto il cerchio. Non solo alcuni testimoni avevano visto, se non direttamente l'aggressione che ha lasciato la vittima riversa dietro al bancone, l'assassino in fuga, ma l'uomo - descritto come brizzolato e di mezza età - è stato anche ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net